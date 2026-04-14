Sin duda uno de los jugadores que se fue por la puerta de atrás es sin duda Fernando Beltrán, quien fue directamente cortado por la directiva comandada por Javier Mier. A casi un año de su salida del Guadalajara, el Nene habló con la prensa y señaló que nunca corrió a un entrenador del Rebaño Sagrado. ¿Le cree la afición rojiblanca?

Con la llegada de Mier a la dirección deportiva hubo tres jugadores que se vieron afectados debido a que con el aval de Alejandro Manzo comenzaron a buscarle acomodo en otros clubes. Al mediocampista formado en Verde Valle hay que sumar a Víctor Guzmán, quien se fue en plena pretemporada, y Alan Mozo, que se quedó en el Apertura 2025 y fue cortado para el Clausura 2026.

A casi un año de su salida del Guadalajara, Fernando Beltrán rompió el silencio para dejar claro que nunca influyó para correr a un técnico de Chivas. En diálogos con Martín Juárez, recordó esta situación cuando se mencionaba que había sido separado del primer equipo de León.

Fernando Beltrán habló de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Empiezan a sacar de mí ‘Jugador conflictivo que sacó técnicos de Chivas’. Yo no sé a quién corrí de Chivas. Ojala hubiera corrido a uno para que de veras dijeran”, expresó el exjugador del Guadalajara en el día de ayer.

¿Fernando Beltrán está molesto con Chivas?

En la misma entrevista, el exjugador del Guadalajara señaló que no está molesto con Chivas. “No estoy ni ardido con el club, no tengo ningún problema con el club no tengo ningún problema con la afición”, expresó Fernando Beltrán.