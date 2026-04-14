Uno de los jugadores que dejó una mala imagen en Chivas y que se llevó todas las críticas de la afición fue Fernando Beltrán. A casi un año de su salida, el Nene confesó que lo que terminó de influir su salida del Rebaño Sagrado fue no haber salido campeón tras haber tenido un pésimo Clausura 2025.

Sin duda lo vivido en el primer trimestre del 2025 fue vergonzoso debido a que no solo no se alcanzó la Liguilla en dos torneos consecutivos, sino que además Atlas lo eliminó dos veces seguidas en una misma temporada. Diferentes insiders del Guadalajara informaron que había un vestidor dividido que catapultaron la salida de Óscar García Junyent y de Gerardo Espinoza.

Uno de los jugadores que fue señalado por generar este clima era Fernando Beltrán quien se fue por la puerta de atrás de Chivas. A casi un año de su salida, el Nene reveló que lo que terminó de motivar su salida del Rebaño Sagrado fue no haber podido ser campeón.

Fernando Beltrán habló de su salida de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“En la primera que no me va bien hubo un cambio totalmente hacia mi persona. Influyó mucho cuando llevas jugando mucho en una institución y no han ganado nada cambia mucho las cosas. Te puedo decir que si hubiéramos salido campeones (en el 2023) otra cosa hubiera pasado. (…) Es así y cuando está en un club como Chivas y no llegan hay que hacer cambios y es muy difícil que aguanten a uno tanto tiempo”, confirmó en diálogos con Matías Juárez.

Y agregó: “Muy difícil porque se habló de algo que nunca pedí. Se habló de que yo me quería ir, que no quería estar. Lo que pasó me lo quedo para mí porque esta parte me dolió mucho por cómo me sentí. No soy el primero que me ha pasado esto. (…) No me quería ir”.

Fernando Beltrán confirmó que no corrió técnicos en Chivas

En medio de esta entrevista Fernando Beltrán reveló que nunca influyó para que despidieran a un técnico de Chivas. ”Empiezan a sacar de mí: ‘Jugador conflictivo que sacó técnicos de Chivas’. Yo no sé a quién corrí de Chivas. Ojalá hubiera corrido a uno para que de veras dijeran”, declaró el exjugador rojiblanco.