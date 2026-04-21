En las últimas horas todo Chivas quedó consternado debido a que surgió el rumor de que Ángel Sepúlveda se perdería todo el torneo por una grave lesión en su rodilla. Sin embargo, Omar Villareal despejó cualquier tipo de duda al señalar que el atacante solo tuvo una lesión muscular.

Para la Liguilla del Clausura 2026 cada vez falta menos y en el Guadalajara cruzan los dedos para que ningún otro jugador sea baja ante la sangría que habrá por la Selección Mexicana. Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre llevaría al Mundial 2026 a los siguientes jugadores del Rebaño Sagrado: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

En medio de este contexto, surgió el rumor de que Ángel Sepúlveda tendría una grave lesión en su rodilla. Sin embargo, Villa Villa trajo tranquilidad a la afición de Chivas al reportar que el futbolista tiene una molestia muscular.

Ángel Sepúlveda es baja en Chivas por una lesión muscular. (Foto: IMAGO7)

“Ayer se difundió un rumor sobre una supuesta lesión de rodilla de Ángel Sepúlveda, lo cual es falso. Milito informó el fin de semana que es muscular. Vs. Necaxa no estará, tiene chances vs. Tijuana para el fin de semana”, expresó el periodista de Azteca Deportes en X.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre Ángel Sepúlveda?

Tras golear a Puebla por 5-0, Gabriel Milito fue el primero en confirmar que Ángel Sepúlveda tenía una molestia física. “Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido. Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”, declaró el entrenador argentino en conferencia de prensa.