Chivas viene de tener una gran noche en el Estadio Akron debido a que goleo por 5-0 a Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado es primero en solitario de la tabla general de posiciones con 34 puntos y buscará cerrar la fase regular como superlíder.

En medio de este contexto, el mercado de pases volvió a tocar la puerta del Guadalajara porque Armando González habló de la posibilidad de ir a Europa, mientras que Alan Pulido rompió el silencio tras confirmarse su salida del equipo. Por otro lado, Martin Varini advirtió al equipo de Gabriel Milito sobre la fortaleza de Necaxa y se confirmó que Richard Ledezma regresa a tener minutos en Aguascalientes. A su vez, Chivas Femenil cae en la tabla de posiciones tras igualar con FC Juárez.

Armando González habló de la posibilidad de jugar en Europa

En diálogos con Villa Villa, Armando González habló de la posibilidad de jugar en Europa. “Si se dan las cosas de ir a una gran liga de Europa, que es uno de mis objetivos y sueños, se dará, pero yo soy jugador de Chivas, y como lo dije la semana pasada, yo pienso en el partido que tengo enfrente, yo pienso en que quedemos líderes, yo pienso en que juguemos la liguilla y quedemos campeones, yo pienso en mi día a día y eso es en lo que yo me enfoco; ya después, si se da ir a Europa, si se me da otra cosa, yo soy jugador de Chivas, yo pienso en el día de mañana entrenar y seguir mejorando”, declaró.

Martin Varini advirtió a Chivas de su Necaxa

De lo que nadie habló fue de la advertencia de Martin Varini a Chivas sobre su equipo tras su partido ante Tigres. “Creo que lo que mostró el equipo hoy nos va a servir mucho para el partido contra Chivas. Sobre todo por la estructura, Chivas tiene una estructura similar a la nuestra, pero sobre todo la solidez defensiva porque el equipo demostró en 95 minutos recibir cuatro remates del equipo de Tigres. Intentaremos repetir eso. Obviamente ajustar pequeños detalles para que Chivas pueda presentarnos y crecer en la parte ofensiva, para poder sostener más el balón”, expresó en conferencia de prensa.

Richard Ledezma regresa ante Necaxa

El Guadalajara cuenta con una gran cantidad de jugadores que son baja por lesión. Sin embargo, Gabriel Milito confirmó que Richard Ledezma volverá ante Necaxa, mientras que deben esperar por el progreso de Omar Govea y Ángel Sepúlveda.

“Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido. Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”, comentó el argentino tras la victoria con Puebla.

Alan Pulido rompió el silencio tras su salida de Chivas

La semana pasada Chivas confirmó la salida de Alan Pulido, quien no veía minutos desde la eliminación ante Cruz Azul, rompió el silencio en redes sociales para agradecer a Dios por su vida. “Gracias por todo mi Dios, porque más que pedirte tengo que agradecerte…”, escribió en Instagram.

Chivas Femenil igualó ante FC Juárez y así marcha en la tabla de posiciones

Chivas Femenil volvió a tener acción en el Clausura 2026 y no pasó del empate 1-1 contra FC Juárez en la frontera. Tras lo sucedido en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el Rebaño Sagrado de Antonio Contreras es quinto con 33 puntos.