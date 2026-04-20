El próximo miércoles Chivas volverá a tener acción el próximo miércoles cuando enfrente a Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. De cara al partido en el Estadio Victoria, Martín Varini infló el pecho por sus jugadores y advirtió al Guadalajara al señalar que van a apostar por su solidez defensiva para desde allí comenzar a marcar la diferencia.

El último fin de semana el Rebaño Sagrado marcó varias palomitas a una serie de objetivos que tenía en este semestre. Selló su clasificación a la Concachampions 2027, igualó el récord histórico en puntos en torneo cortos con 34 puntos, mantuvo la diferencia con sus perseguidores para afianzarse como líder la tabla general de posiciones y volvió a ser el máximo goleador del campeonato con 33 goles.

Este Chivas que intimida y se hace respetar ante rivales de peso visitará a un Necaxa que viene de igualar agónicamente contra Tigres. Tras lo sucedido ante el equipo auriazul, Martin Varini afirmó que desde su línea defensiva iban a intentar ser sólidos para hacerle frente al Guadalajara.

“Creo que lo que mostró el equipo hoy nos va a servir mucho para el partido contra Chivas. Sobre todo por la estructura, Chivas tiene una estructura similar a la nuestra, pero sobre todo la solidez defensiva porque el equipo demostró en 95 minutos recibir cuatro remates del equipo de Tigres. Intentaremos repetir eso. Obviamente ajustar pequeños detalles para que Chivas pueda presentarnos y crecer en la parte ofensiva, para poder sostener más el balón”, expresó.

¿A qué hora se juega Necaxa vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo miércoles a las 21:00 en el Estadio Victoria. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Azteca Deportes y Claro Sports.