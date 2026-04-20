El miércoles Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. De cara al duelo en Aguascalientes es un hecho que hay tres descartados y tres dudas. ¿Llegan a estar disponibles Richard Ledezma, Omar Govea y Ángel Sepúlveda para enfrentar al Rayo?

Comienzan a pasar los días y la definición del torneo cada vez está más cerca. El Guadalajara de Gabriel Milito es líder con 34 puntos y busca finalizar en esta posición en la fase regular para mantener la ventaja deportiva en Cuarto de Final y una hipotética Semifinal por la gran cantidad de bajas que tendrá por el Mundial 2026.

Una de las grandes dudas que surge es si Chivas podrá tener plantel completo para enfrentar a Necaxa. Es un hecho que Érick Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda no son tenidos en cuenta por el entrenador por nivel futbolístico y problemas con el entrenador.

Gabriel Milito prepara a Chivas para enfrentar a Necaxa. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, en el Guadalajara son duda tres jugadores: Richard Ledezma, Omar Govea y Ángel Sepúlveda. Según Gabriel Milito es casi un hecho que el Richy volverá ante los Rayos, mientras que en el caso del mediocampista y del atacante habrá que esperar. Cabe destacar que el técnico argentino dijo que no van a correr riesgo con ninguno.

¿A qué hora se juega Necaxa vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo miércoles a las 21:00 en el Estadio Victoria. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Azteca Deportes y Claro Sports.