El Filial rojiblanco ya comenzó con su preparación para el próximo torneo. ¿Subirá algún jugador a realizar la pretemporada con el primer equipo?

Después de cumplir su período vacacional, la plantilla del Tapatío reportó para dar inicio a una nueva pretemporada, rumbo al Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Los dirigidos por Pepe Meléndez vienen de quedarse en los cuartos de final de la última campaña e intentarán volver más fuertes en el próximo certamen.

La cuenta oficial del Tapatío compartió imágenes de algunos jugadores que asistieron a realizar las típicas evalucaciones médicas y físicas: Vladimir Moragrega, Enrique Ledesma, Brandon Téllez, Diego Delgadillo, Rodrigo Parra, Daniel Villaseca, Matías Cendejas, Axel Leyva, Leonardo Sepúlveda y Raúl Nuño.

En ese contexto, la plantilla del primer equipo reportará recién a mediados de junio, con varias bajas por convocatorias a la Selección Mexicana, por lo que Gabriel Milito deberá nuevamente echar mano del Tapatío para completar sus sesiones. Por ende, los elegidos para entrenar con Chivas tendrán algunas semanas para impresionar el cuerpo técnico y por qué no, demostrar que están listos para jugar en Liga MX.

De hecho, Milito ya ha convocado a varios elementos del Filial o la Sub-21, como Robinho Romero, Leonardo Jiménez, Jorge Guzmán, Diego Covarrubias, Raúl Martínez, Samir Inda, Hugo Mata o Diego Latorre. La pretemporada es un momento clave para la asimilación del modelo de juego y varios canteranos podrán tener la oportunidad de ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Los elementos de Chivas que entrenan con las Selecciones Juveniles

Mientras el Tapatío ya reportó a los entrenamientos y el primer equipo continúa con su período vacacional, otros elementos rojiblancos continúan con su preparación en la Selección Mexicana. Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos integran la Sub-20, que disputará la Revelations Cup 2026.

En cambio, con la Sub-23 trabajan Diego Ochoa, Francisco Méndez, Juan Pablo Uribe, Gael García y Diego Covarrubias, con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo en julio.