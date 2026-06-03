El Guadalajara descansa para llegar de la mejor manera al 15 de junio para el inicio de la pretemporada para el Apertura 2026. Mientras se habla de la posibilidad de que llegue un nuevo atacante, Chivas tomó una decisión con Vladimir Moragrega.

El primer equipo de Chivas descansa para volver con energía al inicio de la pretemporada para el Apertura 2026 con los estudios físicos y médicos para luego viajar a realizar trabajos de entrenamiento en Isla Navidad. Mientras que el Guadalajara descansa, la directiva y Gabriel Milito ya tomaron la primera decisión con Vladimir Moragrega debido a que reportó esta mañana para los trabajos con Tapatío de cara a la segunda parte del año.

No hay dudas de que el técnico argentino tiene definido que sus cuatro atacantes principales para el siguiente campeonato son Armando González, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Sergio Aguayo. La gran duda que comienza a surgir es quién será el cuarto/quinto futbolista si llega a darse una venta de la Hormiga a Europa. ¿El Rebaño Sagrado sale al mercado de pases o busca soluciones en sus fuerzas básicas?

Uno pensaría que un futbolista que podría llegar a ser tenido en cuenta por Gabriel Milito para el Apertura 2026, en especial para la pretemporada, es Leonardo Latorre goleador de la Sub-21. Sin embargo, en Tapatío queda un jugador que llegó al Guadalajara proveniente de Atlante en la gestión de Juan Carlos Martínez Castrejo.

Vladimir Moragrega terminó como campeón de goleo. (Foto: IMAGO7)

Se trata de Vladimir Moragrega quien por edad no pudo bajar de Chivas a Tapatío como sucede con Sergio Aguayo. Se especulaba que el atacante de 27 años podría llegar a tener una oportunidad de que Gabriel Milito para que lo viera, pero la primera decisión que se tomó en el inicio de los trabajos para el siguiente torneo es que trabaje con Tapatío. Restará saber si el argentino lo lleva a los trabajos de pretemporada.

Vladimir Moragrega inició trabajos para el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

Los números de Vladimir Moragrega en la temporada 2025-2026

25 partidos

16 goles

2 asistencias

8 amonestaciones

0 expulsiones

Gabriel Milito deja a Sergio Aguayo en Chivas

Tras la baja de Armando González por la concentración de la Selección Mexicana, Gabriel Milito decidió mantener a Sergio Aguayo en el primer equipo y fue convocado a cada partido de la Liguilla. En la Fiesta Grande el futbolista formado en Pachuca vio minutos, lo que es una clara señal de la consideración que se ganó el canterano del timonel rojiblanco.