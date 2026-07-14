Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. A pocos días para el inicio del campeonato, Gabriel Milito dejó claro el destino de Vladimir Moragrega debido a que el Guadalajara confirmó los dorsales para el torneo y el atacante no aparece. No hay que olvidarse de que tiene 27 años y no puede subir y bajar de Tapatío.

Uno de los primeros atacantes cuyo arribo confirmó la dirección deportiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo fue la del futbolista que militaba en Atlante. Su arribo se dio en medio de las dudas que había en relación al centrodelantero porque Chicharito Hernández y Alan Pulido no brillaban, mientras que Teun Wilke y Armando González no terminaban de consolidarse.

Para el Apertura 2026, Gabriel Milito decidió darle a Vladimir Moragrega la oportunidad de mostrarse en la pretemporada de Isla Navidad. Sin embargo, todo indica que el técnico argentino decidió cepillarlo, ya que el Rebaño Sagrado confirmó los dorsales de los jugadores y en la lista no se encuentra el último campeón de goleo de la Liga de Expansión MX.

Vladimir Moragrega no está en la lista de Chivas. (Foto: IMAGO7)

De esta manera, salvo un error del club, es un hecho que el centrodelantero regresaría de momento a Tapatío, ya que no tiene la edad de subir y bajar como sucede con Sergio Aguayo. Restará saber si el delantero, ante esta decisión del entrenador argentino, saldrá del equipo en los próximos días.

Gabriel Milito había anticipado su decisión con Vladimir Moragrega

A lo largo de los amistosos de pretemporada, Gabriel Milito le dejó claro a Vladimir Moragrega que sería su cuarta, quinta o sexta opción si no se da la salida de Armando González. El futbolista que es titular indiscutido en Tapatío tuvo minutos en el amistoso ante Correcaminos. Primero tuvo minutos con la Sub-21, en la que reemplazó a Sergio Aguayo, mientras que con el primer equipo tuvo acción en el segundo tiempo. Por otro lado, en Verde Valle contra Leones Negros no fue utilzado.

No hay que olvidarse de que Moragrega en el Clausura 2026 fue uno de los campeones de goleo de la Liga de Expansión MX en Tapatío. En el último semestre se despidió del torneo con 10 goles en la bolsa, pero sin ser campeón con los Cabritos.