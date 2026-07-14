A unos días de que comience el Apertura 2026, Chivas ha logrado sorprender a toda la Liga MX. Gracias a los refuerzos incorporados para esta temporada y a la notable revalorización de varios futbolistas que ya formaban parte del plantel, el Guadalajara se confirmó como el equipo con la plantilla más valiosa de toda la Liga MX y la Concacaf. Un panorama que fortalece todavía más el proyecto encabezado por Gabriel Milito, quien contará con una de las nóminas más competitivas del continente.

Este crecimiento ha provocado que el Rebaño Sagrado aparezca como el principal candidato para conquistar el título del Apertura 2026, incluso por encima de equipos que recientemente han levantado trofeos como Cruz Azul, Toluca y América. Pero el optimismo que se vive en Verde Valle no solo responde al buen momento rojiblanco, sino también a que sus principales rivales atraviesan etapas de incertidumbre y problemas internos que amenazan con afectar seriamente sus aspiraciones.

Chivas venció al América y a Atlas en sus cuatro partidos de la temporada pasada.

Uno de los casos más llamativos es el del América. Antes del inicio del nuevo torneo se confirmó la salida de André Jardine como director técnico de las Águilas, poniendo fin a uno de los proyectos más exitosos de los últimos años. A ello se suma que el conjunto azulcrema únicamente ha anunciado bajas de manera oficial y todavía no confirma incorporaciones, situación que ha incrementado las dudas entre su afición y alimentado la percepción de que el proyecto comienza a perder estabilidad.

El Atlas tampoco atraviesa un panorama alentador. Después del reciente cambio de propietarios, Diego Cocca presentó su renuncia como entrenador a menos de una semana del arranque del campeonato, dejando al equipo sin su principal líder deportivo en un momento clave. Pero los problemas no terminaron ahí, ya que también renunció el director de Fuerzas Básicas, generando una crisis institucional que deja en el aire tanto el presente como el futuro inmediato de los Zorros.

Mientras tanto, en Verde Valle el ambiente es completamente distinto. Existe una gran ilusión por competir al máximo nivel en la Liga MX, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup, respaldados por un plantel con profundidad en todas sus líneas. Además, Gabriel Milito está muy cerca de cerrar una renovación de contrato para mantenerse al frente del proyecto rojiblanco durante más tiempo, mientras que la competencia interna en cada posición promete elevar todavía más el nivel del equipo, haciendo que el futuro luzca muy prometedor para Chivas.

Chivas ha dominado a sus grandes rivales desde la llegada de Gabriel Milito

Los resultados respaldan plenamente el trabajo de Gabriel Milito en los partidos de mayor exigencia. Desde su llegada al banquillo rojiblanco, el estratega rojiblanco ha dirigido dos Clásicos Nacionales y dos Clásicos Tapatíos con paso perfecto, registrando un impresionante balance de cuatro victorias, cero empates y cero derrotas. En el Apertura 2025, Chivas derrotó 2-1 al América y goleó 4-1 al Atlas; mientras que en el Clausura 2026, volvió a imponerse 1-0 sobre las Águilas y venció 2-1 a los Zorros, una muestra del dominio que el Guadalajara ha ejercido sobre sus máximos rivales en la era Milito.