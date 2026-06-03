Tigres y Cruz Azul. Tras quedar eliminado a manos de la Máquina, el portero del Rebaño Sagrado habló de cuál va a ser su rol en el Guadalajara cuando vuelva Raúl Rangel para el Apertura 2026.



No hay dudas de que Óscar Whalley fue una de las grandes figuras de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026. Mientras se habla de la posible salida de Raúl Rangel, el portero rojiblanco habló de su rol en el Rebaño Sagrado es ir a entrenar para demostrar que es el mejor y que tiene una gran relación con el Tala.

La Fiesta Grande de futbol mexicano tendría que haber dejado orgullosa a la afición rojiblanca debido a que con cinco bajas por Selección Mexicana y un lesionado el equipo se mantuvo competitivo. Uno de los destacados fue Santiago Sandoval que dejó todo en la cancha y en la vuelta ante Tigres se despachó con un doblete para alcanzar la clasificación a la Semifinal.

Otro de los futbolistas que marcó la diferencia en la Liguilla con Chivas fue sin duda Óscar Whalley, quien se hizo cargo de la portería de Raúl Rangel cuando fue baja por la ridícula concentración de Javier Aguirre con el Tri. Mientras se habla de una posible salida del Tala y de su nivel en sus primeros siete encuentros como titular, el portero rojiblanco comentó que su rol en el Guadalajara es demostrarle a Gabriel Milito que él es el mejor en su posición.

Óscar Whalley afirmó que se lleva bien con Raúl Rangel. (Foto: IMAGO7)

“Mi rol va a seguir siendo el mismo que llevo desde hace tres años: ir a entrenar con la mejor de las caras y partirme la madre en cada entrenamiento para intentar demostrarle al entrenador que soy el mejor en mi posición y que me ponga de titular”, afirmó el futbolista rojiblanco en diálogos con Diario AS. En la misma entrevista dejó claro que tiene una gran relación con el arquero del Tri. “Nos llevamos muy bien, es muy agradable entrenar con él. La verdad es muy competitivo también como yo. Creo que por eso hacemos buen equipo”, cerró.

Óscar Whalley confesó qué sintió en la eliminación ante Cruz Azul

En la misma entrevista, Óscar Whalley reveló que cuando sonó el silbatazo final se le rompió el corazón tras caer ante Cruz Azul. “Se me rompió un pedacito de corazón ahí, en ese pitido final“, expresó el guardameta en referencia a la serie ante la Máquina la cual se perdió por 3-2 en una ida con mucha polémica por la expulsión que no se le cobró a Ebere.