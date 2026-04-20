El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y los Rayos del Necaxa, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, promete grandes emociones en el Estadio Victoria.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya definió a los encargados de impartir justicia en este compromiso, siendo Joaquín Alberto Vizcarra Armenta el que estará adentro del campo.

En las bandas, el apoyo correrá a cargo de Jéssica Fernanda Morales Morales y Mauricio Nieto Torres, quienes fungirán como asistentes uno y dos, respectivamente.

Por su parte, Víctor Alfonso Cáceres Hernández desempeñará el rol de cuarto oficial, encargado de supervisar las áreas técnicas, así que todo está listo para el penúltimo encuentro de la Fase Regular del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo es el partido entre Necaxa y Chivas?

El encuentro entre los Rayos del Necaxa y Chivas se celebrará este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y el cual será transmitido por ViX, Azteca Deportes y Claro Sports.