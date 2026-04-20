El Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra preparando para su partido frente a los Rayos del Necaxa, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026.

Chivas afronta este compromiso con la confianza a tope tras golear 5-0 al Puebla, y buscará extender su racha positiva para no poner en riesgo el liderato general, ya que apenas mantiene una ventaja de tres puntos sobre su más cercano perseguidor, Pachuca.

Por su parte, el conjunto dirigido por Marín Varini igualó 1-1 ante Tigres el fin de semana pasado y, aunque sus opciones de clasificar a la Liguilla son reducidas, intentará cerrar la Fase Regular de la mejor manera posible.

¿Cuál sería la alineación de Chivas para enfrentar a Necaxa?

Para este encuentro, Gabriel Milito mandaría como titular a Óscar Whalley, de acuerdo con el reporte de Alex Ramírez, con el fin de ser observado de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Mientras tanto, el resto del once podría ser el mismo que el argentino utilizó contra Puebla: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez, Bryan González, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Armando González.

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por ViX, Azteca Deportes y Claro Sports.