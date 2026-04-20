El Club Deportivo Guadalajara ya se alista para jugar la Liguilla sin Raúl “Tala” Rangel, pues para el partido frente a los Rayos del Necaxa, Óscar Whalley se perfila para arrancar como titular.

De acuerdo con información de Alex Ramírez, el portero de 32 años podría debutar con Chivas en la Liga MX, con el objetivo de ser observado por el técnico Gabriel Milito, quien lo contempla como su guardameta titular para la Fiesta Grande.

Cabe mencionar que el fin de semana pasado jugó con la Sub-21 en la victoria 3 goles por 2 ante Puebla, donde probablemente en el primer tanto de “La Franja” pudo haber hecho más.

Destacar que el último compromiso del “Tala” con el Rebaño Sagrado en este semestre sería ante Xolos de Tijuana; sin embargo, no se descarta que desde el duelo frente al equipo dirigido por Martín Varini, Óscar Whalley asuma la titularidad en la portería para llegar con más confianza a la Liguilla.

¿Cuándo es el partido entre Necaxa y Chivas?

El partido entre los Rayos del Necaxa y Chivas se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y el cual será transmitido por ViX, Azteca Deportes y Claro Sports.