Es un hecho que Chivas busca quedarse con el fichaje de Denzell García para el Apertura 2026. En medio de este contexto, el mediocampista dio de qué hablar con un comentario en redes sociales que ilusiona a la afición con verlo con la playera del Guadalajara.

Uno de los jugadores cuya llegada busca cerrar Chivas para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García de FC Juárez. En medio de los rumores que lo vinculan con su llegada al Guadalajara el futbolista de los Bravos le hizo un guiño enorme al conjunto rojiblanco al contestar una publicación de Diego Campillo en Instagram en la que afirman que irán por la 13 en el Apertura 2026.

En las últimas horas César Huerta reveló en su canal de YouTube que el Guadalajara estudia la mejor propuesta para ofrecer a Bravos. “No es la única opción, pero sí la más viable es la de Denzell García. Hasta el día de hoy no se ha presentado una oferta formal en el papel. (…) Sí es del interés del Guadalajara y se está estudiando el cómo sí. Esto de entrada es una gran noticia”, reveló el periodista de Diario AS.

En redes sociales la afición de Chivas tiene una gran ilusión debido a que la información que circula lo pone cada vez más cerca de Verde Valle. Es más, entre los chivahermanos se habla de la posibilidad de que llegue porque habría comenzado a seguir a varios jugadores del Rebaño Sagrado.

Denzell García está cerca de ser jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, el mediocampista lanzó un guiño al Guadalajara en una publicación de Diego Campillo en la que afirmó que van a intentar lograr la 13 en el Apertura 2026. Allí el futbolista de los Bravos comentó con tres emoticones con los que daría a entender que su ilusión es la misma para el siguiente campeonato. Sin duda un enorme mensaje que hace pensar que está cerca de convertirse en jugador rojiblanco.

Denzell García rompió el silencio

En las últimas horas, Denzell García dio a entender que sabe muy bien que hay interés de equipos de la Liga MX para ficharlo. “El siguiente mundial me va a agarrar en un momento mejor. Trataré de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible ya sea aquí o donde me toque estar (sonrisa). El plan es llegar al mundial 2030”, declaró.

Y agregó: “Le agradezco a la afición juarense, que siempre me ha dado la confianza. No sabría hablarte de mi futuro. Estoy feliz aquí en Juárez. Lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Lo tengo todo. Te soy sincero, cuando me hablan de si puedo dejar Juárez me duele una posible partida de aquí. Hoy estoy concentrado acá y hasta el último día que me toque estar acá y poner el nombre de Juárez en lo más alto”.