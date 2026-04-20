Este lunes, el Club Deportivo Guadalajara Femenil igualó 1-1 frente a Juárez Femenil en partido pendiente correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las pupilas de Antonio Contreras necesitaban ganar en el Estadio Olímpico Benito Juárez para escalar posiciones en la tabla general a falta de disputarse una fecha más de la Fase Regular.

Sin embargo, solo lograron rescatar el empate, aunque el tanto lo hizo Yunaira López en propia puerta al minuto 87.

Cabe mencionar que Grace Asantewaa abrió el marcador al 63 con un golazo, donde Celeste Espino fue una espectadora más.

¿En qué lugar se ubica Chivas Femenil tras el empate ante Juárez Femenil?

Luego del empate ante Juárez Femenil, Chivas Femenil se encuentra en estos momentos en la quinta posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con 33 unidades, producto de nueve victorias, seis empates y una derrota.