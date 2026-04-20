Vladimir Moragrega firmó uno de sus torneos más productivos de su carrera al consagrarse campeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, logro que comparte con José Rodríguez, delantero de Cancún FC. El atacante del Tapatío convirtió 10 goles en la fase regular y se transformó en el primer máximo artillero en la historia del club, una cifra que ahora se puede repasar en detalle a través de sus definiciones más representativas del torneo.

Su camino goleador comenzó temprano, con un penal ante Atlético La Paz, y rápidamente mostró regularidad con dos dobletes decisivos: uno frente a Venados y otro contra Tlaxcala. En ambos casos, combinó eficacia desde los doce pasos con apariciones oportunas dentro del área, consolidando una tendencia clara en su producción ofensiva. En total, tres de sus diez goles llegaron desde el punto penal, reflejo de su rol como ejecutor principal del equipo.

El juego asociado del Filial dirigido por Pepe Meléndez también influyó en su rendimiento. Tres de sus goles llegaron tras asistencias del carrilero derecho Leonardo Jiménez, su socio más constante en el torneo. Uno de los más repetidos fue el pase atrás o desborde desde banda, fórmula que se repitió en partidos clave como ante Morelia.

Sin embargo, su gol más destacado del torneo llegó ante Alebrijes: una acción individual en la frontal del área donde se acomodó con tiempo, perfiló el remate y colocó la pelota al segundo palo con precisión. También hubo registros de alto impacto en el juego aéreo, con dos tantos de cabeza -uno ante Tlaxcala y otro ante Dorados- que reforzaron su perfil de delantero completo. En la última jornada, justamente ante Dorados en la derrota 3-1, volvió a convertir de cabeza, aunque también falló un penal en un cierre agridulce.

Vladimir Moragrega no puede subir al primer equipo de Chivas para la Liguilla

Pese a su gran momento, Vladimir Moragrega no podrá disputar la Liguilla con el primer equipo de Chivas debido a su situación reglamentaria en el sistema de “carnet único”, ya que está registrado en Expansión y no puede ser habilitado para Liga MX en este torneo. De cara al futuro, su caso abre interrogantes sobre una posible promoción al primer equipo en el próximo ciclo, en un escenario donde su nombre ya empieza a ganar peso dentro del proyecto rojiblanco.