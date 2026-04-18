Con algunos boletos para la Liguilla todavía en disputa, comenzó a disputarse la última jornada de la fase regular correspondiente al Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Uno de los atractivos de este cierre está en la tabla de goleo, donde Vladimir Moragrega, delantero del Tapatío, llegó igualado con Luis Puente -ex rojiblanco- en nueve goles.

La primera buena noticia para el atacante del Filial llegó con el empate del Atlante frente a Atlético La Paz, donde su competidor, Luis Puente, no pudo anotar. Por eso, Moragrega tenía su gran oportunidad en la visita del Tapatío a Dorados. Las cosas no resultaron sencillas, ya que los dirigidos por Pepe Meléndez cayeron por 3-1.

Por su parte, Moragrega también comenzó con el pie izquierdo: en la primera mitad, falló un penal luego de no poder engañar al portero local, Geonathan Barrera. Sin embargo, el delantero de 27 años pudo redimirse en la segunda mitad, con un gol de cabeza tras un buen centro del defensor Ángel Chávez.

De esta manera, Moragrega llegó a diez tantos, superó a Luis Puente y apunta a lograr un hecho inédito: convertirse en el primer campeón de goleo en la historia del Tapatío. El galardón aún no está asegurado, ya que José Rodríguez del Cancún tiene ocho goles en el Clausura 2026 y podría igualarlo o superarlo en caso de convertir un hat-trick este domingo frente a Leones Negros.

¿Vladimir Moragrega puede ser refuerzo de Chivas?

Con las posibles bajas que tendrá el Guadalajara en la próxima Liguilla de la Liga MX, muchos aficionados se han preguntado si Vladimir Moragrega puede reforzar al primer equipo. La respuesta es negativa y tiene una razón reglamentaria: el delantero está registrado con el Tapatío y por su edad (27 años), no puede alternar ni ser utilizado por el primer equipo bajo el sistema de “carnet único” de la FMF. Ese mecanismo solo permite movilidad entre Filial y Primera División a jugadores menores de 24 años, por lo que Moragrega queda descartado para jugar con el Rebaño, al menos en este torneo.