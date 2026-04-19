El delantero del Tapatío, Vladimir Moragrega, se consagró campeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, tras cerrar la fase regular con diez anotaciones. Aunque no pudo quedarse en solitario con el liderato, su cifra le alcanzó para compartir la distinción y escribir una página inédita en la historia del club.

La definición tuvo varios giros en la última jornada. Moragrega llegó igualado en nueve goles con Luis Puente, su principal competidor, quien no logró convertir en el empate del Atlante frente a Atlético La Paz. Ese resultado le abrió la puerta al atacante del Tapatío, que dependía de sí mismo en la visita ante Dorados.

Sin embargo, su partido no comenzó de la mejor manera: en la derrota por 3-1, falló un penal en la primera mitad tras no poder vencer al arquero Geonathan Barrera. Lejos de caerse, el delantero de 27 años tuvo revancha en el complemento y marcó de cabeza, alcanzando los diez goles que, en ese momento, lo dejaban como único líder de la tabla.

Pero la historia todavía tenía un capítulo más. Este domingo, José Rodríguez, delantero del Cancún FC, irrumpió en la definición con un doblete en la victoria por 2-1 frente a Leones Negros. Con esos tantos, también llegó a diez goles y terminó igualando a Moragrega en la cima.

El primer campeón de goleo del Tapatío

De esta manera, ambos delanteros compartieron el título de goleo, aunque el logro de Vladimir Moragrega tiene un valor especial: se convirtió en el primer campeón goleador en la historia del Tapatío, un hito que lo consolida como una de las grandes figuras del Clausura 2026 en la Liga de Expansión MX.