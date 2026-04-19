El Guadalajara se ha caracterizado por ser un club que no para de formar jugadores que llegan a todas partes del mundo. Uno de ellos fue Mateo Chávez quien emigró a Europa post Clausura 2026 y hoy acaba de convertirse en campeón en la Copa KNVB junto a AZ Alkmaar.

Sin dudas partió el alma como se había despedido el Tiloncito porque luego de empatar con Atlas y quedar fuera del play-in se retiró llorando mientras era acompañado por José Castillo. La bronca y la tristeza que transmitió el futbolista formado en Verde Valle se debía a que sabía que era su último torneo con el Rebaño Sagrado y se despidió de la peor manera.

La actualidad para Mateo Chávez le sonríe de la mejor manera ya que en AZ Alkmaar comenzó a ser titular, a ganar minutos importantes en competencias europeas y a ser considerado por Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. A su vez, en las últimas horas le dio grandes noticias al balompié nacional.

Mateo Chávez campeón en Países Bajos. (Foto: IMAGO7)

Junto al conjunto neerlandés se consagró campeón de la Copa KNVB, la misma que levantaron Andrés Guardado, Érick Gutiérrez y Chucky Lozano, tras superar por 5-1 a NEC. Lamentablemente, el Tiloncito no vio minutos en la definición.

La dura patada que recibió Mateo Chávez en la Conference Leagues

El jueves pasado quedó eliminado de la Conference League tras caer ante Shajtar Donetsk. Lo que nadie en el futbol europeo y mexicano entiende es cómo no le sacaron cartulina roja a Vinicius Tobias luego de un brutal planchazo contra Mateo Chávez, quien salió rengueando. El silbante no fue llamado por el VAR para revisar la jugada.