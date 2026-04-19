Una de las bajas sensibles que tendrá Chivas en la liguilla del Clausura 2026 es la de Raúl Rangel, quien será convocado a la Selección Mexicana por la Copa del Mundo. De cara a la Fiesta Grande, Gabriel Milito habló de sus planes con Óscar Whalley y señaló que lo hizo bien ayer por la tarde ante Puebla Sub-21.

En Verde Valle la noticia que surgió es que el méxicoespañol iba a jugar noventa minutos junto a los canteranos rojiblancos. Sin embargo, la noticia terminó siendo que perdió por 2-1 ante la Franja y que pudo hacer algo más en los goles que recibió.

Tras el partido ante Puebla, Gabriel Milito fue consultado sobre Óscar Whalley debido a que Raúl Rangel será baja para el Mundial 2026. El argentino fue muy claro al señalar que quieren que llegue con minutos de juego a la Fiesta Grande del futbol mexicano y que en la mañana hizo una buena tarea.

Gabriel Milito quiere que Óscar Whalley tenga minutos ante de la Liguilla.

“Queríamos que juegue. Queríamos que hoy jugara. Ya veremos qué decisión tomamos de cara a los últimos dos partidos. Ahora terminado el partido todavía no tenemos ninguna decisión tomada. No sabemos ni siquiera con qué equipo vamos a iniciar él entre semana de visitante con Necaxa ya tomaremos una decisión”, explicó.

Y agregó: “Sí creía que le venía bien jugar 90 minutos, competir 90 minutos. Lo hizo bien porque lo vamos a precisar en los playoffs, pero estoy muy tranquilo porque es un gran arquero. Por ahí se lo ha visto poco porque es un es una posición muy específica del arquero donde generalmente ataja uno. Además, nosotros tenemos a un arquero extraordinario como Tala”.

Gabriel Milito confirmó que Érick Gutiérrez está cepillado

En la misma conferencia de prensa Gabriel Milito confirmó en la última pregunta que Érick Gutiérrez no es tenido en cuenta para jugar la Liguilla del Clausura 2026. “No. Nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club”, cerró.