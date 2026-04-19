No hay dudas de que ayer por la noche Chivas llevó adelante un brutal partido en el que se terminó imponiendo por 5-0 ante Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, el entrenador de la Franja, Albert Espigares, advirtió a la Liga MX sobre el Guadalajara de Gabriel Milito al señalar que no se le puede entregar terreno porque si no te llevas un duro castigo.

Ricardo Marín, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos y Bryan González fueron los responsables para que el Rebaño Sagrado se quede con una victoria importante. Primero porque sostiene la diferencia para mantenerse como líder de la tabla general y logró la clasificación directa a la Concachampions 2027 por tabla anual.

De lo que nadie habla es de la conferencia de prensa del entrenador de Puebla, Albert Espigares, quien se decepcionó por la forma en la que perdió su equipo. En las instalaciones del Estadio Akron, el entrenador de la franja advirtió a los futuros rivales del Guadalajara en la fase regular y en la Liguilla que no puede perder terreno ante esta escuadra rojiblanca porque el castigo es muy duro.

Albert Espigares afirmó que Puebla se llevó un duro castigo ante el Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

“Con un rival así no puedes dar nada. No puedes dar espacio, nada. Creo que fruto de eso y de lo bien que se ha mostrado el rival no llevamos un castigo doloroso. No era el partido que esperábamos”, declaró el entrenador poblano.

El respaldo de Gabriel Milito a Armando González

A pesar de que Chivas goleó a Puebla por 5-0, Armando González se retiró del Estadio Akron sin anotaciones. Tras el partido, Gabriel Milito no se preocupó por el partido de la Hormiga. “No pudo marcar hoy ni en el partido anterior, pero siempre tiene opciones. Seguimos contando con sus goles, el equipo los necesita“, comentó. Y agregó: “Está tranquilo, sería un problema si se pusiera nervioso. Es un goleador implacable y va a volver a marcar. Donde juegue, opciones va a tener y los goles llegarán”.