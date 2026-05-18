A horas de la eliminación del Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, en semifinales, la afición del Club Deportivo Guadalajara no hace más que remarcar su orgullo y satisfacción por el trabajo realizado por el equipo dirigido por Gabriel Milito a lo largo del último semestre. Tocará volver a intentarlo el próximo semestre y los propios futbolistas también lo entienden de esa manera más allá del dolor por no poder cumplir el objetivo principal.

El conmovedor mensaje de Ricardo Marín

En redes sociales, Ricardo Marín dejó unas sentidas palabras tras la eliminación del Rebaño: “Duele terminar así, porque la ilusión que teníamos era enorme. Queríamos darle una alegría a toda la gente que estuvo con nosotros en cada paso del torneo. Pero incluso en los momentos difíciles, este escudo se siente más fuerte”. El 4K agregó que se siente “más orgulloso que nunca” de pertenecer al Guadalajara.

El posteo de Ricardo Marín en redes sociales (Imago7)

La emoción de Óscar Whalley

El portero Óscar Whalley, quien tuvo una gran actuación en la vuelta frente a Cruz Azul, también fue uno de los primeros en romper el silencio. “¡Me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia, muchas gracias por alentarnos hasta el final! ¡Lo dimos todo por el club, volveremos más fuertes!”, escribió el guardameta de 32 años en redes sociales.

Whalley también se desahogó en redes sociales (Imago7)

Mateo Chávez convirtió para AZ Alkmaar

Por la última jornada de la Eredivisie, AZ Alkmaar igualó ante Nac Breda por 3-3 y terminó en el 7° lugar de la tabla, ganándose el boleto para jugar la próxima Europa League. Pero la novedad más importante fue que Mateo Chávez, canterano rojiblanco, anotó el segundo gol de su equipo tras una buena jugada asociada. El Tiloncito cerró su primera temporada europea con 20 partidos jugados, un gol y dos asistencias.

Otro golpe para Chivas: Matías Almeyda cerca de Rayados

Tras la eliminación ante Cruz Azul, la afición rojiblanca sufriría otro golpe emocional, puesto que distintos reportes aseguran que Matías Almeyda está cada vez más cerca de dirigir a Rayados de Monterrey. El estratega argentino se marchó hacia ocho años del futbol mexicano, tras ganarlo todo con el Guadalajara, pero ahora regresaría a los banquillos de la Liga MX con un rival directo del Rebaño en su lucha por el título.