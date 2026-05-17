Chivas se despidió de la Liguilla del Clausura 2026 con una dura derrota ante Cruz Azul. Tras la eliminación el Guadalajara recibió un gesto de apoyo de Érick Gutiérrez.

El Guadalajara viene de sufrir una dura eliminación ante Cruz Azul por la Liguilla del Clausura 2026 luego de caer en la vuelta por 2-1. En medio de este contexto, Érick Gutiérrez vuelve a dar de qué hablar con un sutil gesto sutil, pero gesto al fin, al mostrar su apoyo al equipo de Gabriel Milito y a Óscar Whalley tras quedar despedirse de la Fiesta Grande.

En redes sociales los jugadores comienza a romper el silencio para agradecer a la afición y afirmar que este equipo tiene la calidad para pelear por la 13 en el Apertura 2026. Ricardo Marín fue uno de los primeros en señalar que estaban muy dolidos, mientras que Óscar Whalley agradeció a la afición por el apoyo en cada partido.

Uno de los futbolistas de Chivas que apareció en redes sociales para apoyar al equipo y aplaudir el torneo que se hizo fue Érick Gutiérrez. El mediocampista, que está cepillado por Gabriel Milito, aplaudió el posteo que hizo el Rebaño Sagrado sobre el portero español, mientras que el agradecimiento del club a los chivahermanos respondió con un emoticón de un corazón formado con las manos.

Érick Gutiérrez respaldó a Chivas. (Foto: IMAGO7)

La gran pregunta que surge es si es un nuevo y último guiño de parte de Érick Gutiérrez para que Milito subirse nuevamente a su proyecto con el Guadalajara. No hay que olvidarse que Guti no juega desde la eliminación en la Liguilla del Apertura 2025 y que entrena por separado tras la decisión del entrenador argentino, quien lo habría borrado porque generaba mal ambiente en el vestidor por no jugar. Cabe destacar que son varios los insiders del conjunto rojiblanco que afirman que al mediocampista le gustaría quedarse y no salir en el próximo mercado de pases.

Érick Gutiérrez saldría de Chivas

Según lo informado por Jesús Bernal el pasado 13 de mayo, Érick Gutiérrez habría comenzado a buscar club para la temporada 2026-2027 porque entiende que con Gabriel Milito no va a jugar en Chivas. “Es un hecho, el Guti se irá de Chivas. Ya está buscando alternativas, ya está buscando opciones junto con su agente para tratar de encontrar un equipo donde recalar en este verano”, informó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.