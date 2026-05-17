Después de dejar fuera a Chivas de la Liguilla, Cruz Azul encendió las redes sociales con un mensaje que desató reacciones.

Cruz Azul aseguró su lugar en la Gran Final del Torneo Clausura 2026 y, segundos después del silbatazo final de César Arturo Ramos, encendió las redes sociales con una publicación dirigida al Club Deportivo Guadalajara.

Y es que el conjunto de La Máquina aprovechó la eliminación del Rebaño Sagrado para responder con un mensaje que retomó una frase previamente utilizada por el cuadro rojiblanco.

Después del partido de Ida de las Semifinales, Chivas manifestó su inconformidad en redes sociales por el penal señalado sobre Christian Ebere.

Desde la postura del Club Deportivo Guadalajara, la jugada fue mal sancionada e incluso aseguraron que el atacante de Cruz Azul había sido quien cometió la infracción sobre Bryan González.

¿Cuál fue la indirecta de Cruz Azul a Chivas?

El Rebaño Sagrado expresó en sus redes sociales lo siguiente: “Para los que no están viendo el partido”; sin embargo, Cruz Azul respondió con las mismas palabras para hacerles saber que están en la Final del futbol mexicano.