Las Fuerzas Básicas de Chivas cerraron un fin de semana con saldo más que positivo, en una jornada donde las categorías Sub-21 y Sub-19 sumaron triunfos importantes en sus respectivos compromisos, mientras que el primer equipo también se despachó con una goleada por 5-0 ante Puebla, en una demostración de contundencia que terminó de redondear un panorama ideal para la institución rojiblanca.

En medio de ese contexto favorable aparece un nombre que empieza a ganar espacio propio dentro de la estructura formativa: Zinedine Sidane Hernández Quesada. El lateral izquierdo vive un momento de crecimiento sostenido en las Fuerzas Básicas. Sus dos goles en los últimos tres partidos con el Sub-19 lo colocan como uno de los jugadores más productivos en su categoría.

Uno de esos tantos llegó en la victoria ante Pumas UNAM, donde apareció en el segundo palo para cerrar de cabeza una jugada bien construida y un gran centro de Ángel Brambila. El otro, el más reciente, se dio este sábado frente a Puebla, en un triunfo ajustado por 1-0, donde volvió a mostrarse con olfato dentro del área para aprovechar un rebote y definir el partido. Más allá del detalle estadístico, lo que se repite es un patrón: un lateral con vocación ofensiva, presencia en el área y cada vez más determinante en los metros finales.

Su recorrido dentro de la institución también explica este presente. Llegado a Chivas en julio de 2024, Zinedine Hernández ha transitado un proceso de adaptación progresivo dentro de las Fuerzas Básicas, alternando entre el Sub-19 y el Sub-21. En este torneo comenzó con mayor participación en la categoría superior, ingresando habitualmente desde el banco, pero regresó a la Sub-19 para las jornadas finales. En el pasado, también disputó dos partidos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

¿Quién es Zinedine Zidane Hernández Quesada?

Zinedine Sidane Hernández Quesada es un futbolista nacido en Guadalajara en 2006 que comenzó su formación en el fútbol local antes de integrarse a la estructura de Fuerzas Básicas de Chivas. Su nombre, inspirado en el histórico mediocampista francés Zinedine Zidane, llamó la atención desde sus primeros pasos en el fútbol juvenil. Antes de unirse al Rebaño en 2024, tuvo un paso por Halcones de Zapopan, donde sumó experiencia en la Liga Premier MX y comenzó a ganar rodaje en competencia oficial.