El equipo de Chivas Sub-14 cerró hace una semana su participación en la Liga MX de la categoría con la consagración como campeón tras vencer por 3-0 a Pachuca en la Final, en un torneo que dejó al conjunto rojiblanco dirigido por Joaquín Moreno como uno de los más regulares de la competencia.

Dentro de ese recorrido, uno de los nombres propios fue el de Ángel Mateo Ayala Luna, delantero del equipo rojiblanco, quien terminó coronándose como campeón de goleo de la competencia con siete anotaciones y un rol importante en distintos momentos del certamen.

Ángel Ayala tras consagrarse campeón con Chivas Sub-14 (Imago7)

Sus goles tuvieron peso en momentos clave de la fase final. Marcó un doblete en octavos de final ante Querétaro, volvió a convertir por duplicado en cuartos frente a Pumas y también dijo presente en semifinales ante Rayados, además de participar con gol y asistencia en la final ante Pachuca que terminó de sellar el título.

Más allá de la cifra, en sus apariciones se observaron distintas formas de resolución. Algunos de sus tantos llegaron en acciones aéreas, donde supo aprovechar ventajas físicas dentro del área, mientras que otros se dieron en transiciones rápidas, como el gol ante Querétaro, en el que inició una corrida desde mitad de cancha, superó marcas en conducción y definió tras eludir al arquero.

Los siete goles de Mateo Ayala con Chivas Sub-14

En el marco de un proceso formativo propio de la categoría, su rendimiento en el torneo lo dejó entre los futbolistas destacados del plantel campeón. El video con sus siete goles permite repasar ese recorrido, más allá de los números, a través de sus intervenciones en distintos contextos de partido.