Tras los rumores que lo vincularon con varios clubes de la Liga MX, el mediocampista rompió el silencio con un mensaje que dejó clara su conexión con Pumas después de perder la final del Clausura 2026.

Uno de los nombres que sonó durante estos días alrededor de Chivas y de cara al próximo mercado fue el de Jordán Carrillo. El mediocampista mexicano viene de firmar el mejor torneo de su carrera con Pumas y tras convertirse en una de las grandes figuras del Clausura 2026, comenzó a aparecer en distintos rumores de mercado junto a otros clubes importantes de la Liga MX. Sin embargo, mientras crecían las especulaciones sobre su futuro, el propio futbolista decidió enviar un mensaje que llamó la atención de todos.

Después de la derrota de Pumas ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026, Carrillo utilizó sus redes sociales para pronunciarse públicamente y dejar una frase que rápidamente se viralizó entre los aficionados universitarios. “Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera”, escribió el jugador en una publicación acompañada por imágenes del equipo y de la afición auriazul. De esta manera, el futbolista de 24 reafirma que continuará vistiendo la playera auriazul, al menos hasta diciembre.

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Las palabras del futbolista llegaron en un momento especialmente sensible. Pumas venía de quedarse a las puertas del título después de una campaña en la que fue líder general, eliminó a Pachuca en semifinales y terminó cayendo ante Cruz Azul en la serie definitiva. Carrillo fue una de las piezas más importantes del equipo durante todo el semestre, aportando seis goles y tres asistencias en 22 partidos bajo las órdenes de Efraín Juárez.

Por eso, su futuro se convirtió rápidamente en tema de conversación. Aunque en Guadalajara hubo aficionados que lo colocaron como una opción interesante para reforzar a Chivas, especialmente por aquella antigua declaración en la que confesó que de niño simpatizaba con el Rebaño, en las últimas semanas también aparecieron versiones que lo vincularon con otros equipos como América y Cruz Azul. Mientras tanto, el jugador sigue perteneciendo a Santos Laguna y deberá resolverse si continuará en Pumas o si finalmente será transferido.

Chivas avanza por Kevin Castañeda

Por otro lado, el interés rojiblanco en Jordan Carrillo queda completamente descartado si se tiene en cuenta que en las últimas horas, Chivas avanzó en las negociaciones por Kevin Castañeda, un futbolista de características similares que puede desempeñarse como mediapunta o interior ofensivo y que destaca por su visión de juego, capacidad para filtrar pases y buen golpeo de balón. La búsqueda de un perfil creativo sigue siendo una prioridad para el Rebaño, pero el interés por el jugador de Xolos podría modificar el escenario y reducir las posibilidades de que la directiva rojiblanca se lance por otra pieza de funciones parecidas durante este mercado.