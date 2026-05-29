La defensora surgida de la cantera rojiblanca se despidió con un emotivo mensaje tras varios años dentro de la institución y en medio de una fuerte renovación del plantel femenil.

Chivas Femenil atraviesa semanas de cambios tras la eliminación frente a Pachuca en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Mientras el club comienza a delinear el próximo semestre bajo la continuidad del proyecto encabezado por Nelly Simón y Antonio Contreras, también empiezan a confirmarse salidas como las de Kinberly Guzmán y Casandra Montero. Sin embargo, otra baja pasó bastante más inadvertida: la de Camila Zamora, futbolista formada en la Cantera Rojiblanca y referente de las Fuerzas Básicas.

La defensa central fue una de las jugadoras con mayor proyección dentro de las categorías juveniles del Guadalajara. Durante los últimos años se consolidó como una pieza importante en el Sub-19, donde incluso llegó a portar el gafete de capitana, y poco a poco comenzó a acercarse al primer equipo gracias a sus actuaciones en cantera. Su perfil, además, encajaba dentro de la apuesta institucional por darle espacio a futbolistas jóvenes surgidas en Verde Valle.

Camila Zamora en su debut con Chivas Femenil, ante Necaxa, en 2025 (Imago7)

De hecho, Zamora ya había tenido convocatorias con el primer equipo y logró debutar profesionalmente en la Liga MX Femenil, una señal de que estaba considerada dentro del proceso de transición hacia la máxima categoría. Sin embargo, pese a ese recorrido dentro del club, la zaguera no continuará en la institución y decidió despedirse públicamente a través de redes sociales, con un mensaje que rápidamente llamó la atención entre aficionados rojiblancos.

“Gracias Chivas, hoy me despido con el corazón lleno. Me llevo recuerdos que marcaron mi vida y personas que se volvieron parte de mí para siempre. Gracias por haber sido mi hogar, mi refugio y mi segunda familia durante tantos años. Aquí crecí, aprendí, soñé y sentí tantas cosas que jamás voy a olvidar. Chivas siempre en mi corazón”, escribió la futbolista de 20 años, acompañando sus palabras con distintas imágenes de su etapa en el Guadalajara, la cual duró unos ocho años.

Las bajas de Chivas Femenil para el Apertura 2026

La salida de Camila Zamora se suma a otros movimientos que ya comenzaron a sacudir la plantilla rojiblanco de cara al Apertura 2026. Chivas Femenil ya hizo oficiales las bajas de Casandra Montero y Kinberly Guzmán, mientras que Adriana Iturbide también apunta a dejar la institución en este mercado rumbo a Xolos de Tijuana. A eso se agregan versiones sobre una posible salida de Celeste Espino, portera suplente y una de las jugadoras jóvenes con mayor proyección dentro del equipo. Todo indica que, pese a la continuidad del actual proyecto deportivo, el club prepara una renovación importante en varias zonas de la plantilla.