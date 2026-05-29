Chivas ya se encuentra trabajando en la planeación del Apertura 2026, torneo para el cual podrían darse varias bajas importantes y algunos fichajes estratégicos. Sin embargo, la posible salida que más preocupa a la afición rojiblanca es la de Armando González, quien apunta a recibir ofertas importantes de Europa después del Mundial. Por ello, en caso de concretarse su salida, la directiva del Guadalajara tendría que buscar un reemplazo de gran nivel.

Afortunadamente para el Rebaño Sagrado, todo parece indicar que los altos mandos del club entienden perfectamente esta situación. Y es que, según el influencer especializado en mercado de fichajes Jon Barbón, Chivas tendría en la mira a Stephano Carrillo, delantero mexicano que disputó la temporada más reciente con el FC Dordrecht de la segunda división de Países Bajos, aunque su carta pertenece al Feyenoord.

Durante la temporada, Carrillo disputó un total de 33 partidos, aunque la mayoría entrando de cambio o con pocos minutos sobre el terreno de juego. En total, sumó 1335 minutos, promediando alrededor de 40 minutos por encuentro, registrando además cuatro goles. Eso sí, su anotación más reciente fue el pasado 23 de enero, en la victoria del Dordrecht frente al FC Den Bosch.

Sin embargo, el propio Jon Barbón dejó claro que el delantero mexicano únicamente está en carpeta como una posibilidad y que, de momento, no existen negociaciones formales entre las partes. Además, también aseguró que Stephano Carrillo ya habría rechazado anteriormente una oferta del América, pues su prioridad sigue siendo mantenerse en Europa y buscar consolidarse en el futbol del Viejo Continente.

Stephano Carrillo solo sería opción en caso de la salida de Armando González

Los mercados de verano que coinciden con un Mundial suelen ser extremadamente movidos y cambiantes, por lo que cualquier situación puede modificarse de un momento a otro. Si bien Armando González ya ha despertado interés desde Europa y la Copa del Mundo podría servirle como vitrina definitiva, la realidad es que su salida todavía no está asegurada. Por ello, Chivas no buscaría fichar a ningún delantero si la Hormiga termina quedándose en el equipo para el Apertura 2026.