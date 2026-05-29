Los juveniles rojiblancos quieren pisar fuerte en tierras colombianas, donde buscarán el pase a la final de la Copa Bronce en la Copa Imposible 2026.

Las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara continúan compitiendo en Colombia. Luego de quedar fuera de la Copa Oro, el Rebaño logró una importante remontada ante Independiente Medellín para clasificarse a las semifinales de la Copa Bronce en la Copa Imposible 2026. Este viernes, Chivas se medirá a la Selección Antioqueña en busca del pase a la final.

El conjunto rojiblanco vino de atrás para imponerse 2-1 gracias a los goles de André Godínez y Uziel Vargas, eliminando a uno de los equipos locales del certamen. Inicialmente, Chivas había igualado 1-1 ante Independiente Santa Fe, cayó 0-2 ante Argentinos Juniors y por último, empató sin goles frente a Atlético Nacional.

¿A qué hora juega Chivas Sub-17 vs Selección Antioqueña?

El partido entre Chivas Sub-17 y la Selección Antioqueña se disputará este viernes 29 de mayo a las 12:00 horas de la CDMX. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Bronce de la Copa Imposible 2026, torneo juvenil internacional que se desarrolla en Medellín, Colombia.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS Chivas vs Selección Antioqueña

La Copa Imposible puede seguirse de manera gratuita mediante el canal oficial de ESPN Fans en YouTube, aunque algunos encuentros también son transmitidos vía Disney+ Premium.