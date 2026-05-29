Las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara continúan compitiendo en Colombia. Luego de quedar fuera de la Copa Oro, el Rebaño logró una importante remontada ante Independiente Medellín para clasificarse a las semifinales de la Copa Bronce en la Copa Imposible 2026. Este viernes, Chivas se medirá a la Selección Antioqueña en busca del pase a la final.
El conjunto rojiblanco vino de atrás para imponerse 2-1 gracias a los goles de André Godínez y Uziel Vargas, eliminando a uno de los equipos locales del certamen. Inicialmente, Chivas había igualado 1-1 ante Independiente Santa Fe, cayó 0-2 ante Argentinos Juniors y por último, empató sin goles frente a Atlético Nacional.
¿A qué hora juega Chivas Sub-17 vs Selección Antioqueña?
El partido entre Chivas Sub-17 y la Selección Antioqueña se disputará este viernes 29 de mayo a las 12:00 horas de la CDMX. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Bronce de la Copa Imposible 2026, torneo juvenil internacional que se desarrolla en Medellín, Colombia.
Dónde ver EN VIVO y GRATIS Chivas vs Selección Antioqueña
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