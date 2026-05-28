La guardameta podría cerrar su etapa en el conjunto tapatío rumbo al próximo torneo, en medio de un mercado que apunta a traer movimientos importantes dentro del plantel rojiblanco.

Con el Clausura 2026 ya terminado y el mercado de fichajes comenzando a tomar movimiento en la Liga MX Femenil, Chivas atraviesa semanas de mucha incertidumbre. Tras una nueva eliminación en Liguilla, el entorno rojiblanco permanece en silencio mientras comienzan a surgir versiones sobre posibles altas y bajas dentro del plantel de cara al próximo semestre.

Aunque la continuidad de Antonio Contreras y de la directora deportiva Nelly Simón fue tema de debate entre la afición durante las últimas semanas, todo apunta a que el proyecto se mantendría al menos para el Apertura 2026. Sin embargo, eso no impediría una renovación importante dentro del vestidor, donde varias futbolistas podrían cerrar ciclo después de los resultados recientes.

En ese contexto apareció el nombre de Celeste Espino. De acuerdo con información del periodista especializado Bruno Hernández, la portera de 22 años podría convertirse en una de las bajas de Chivas Femenil para el siguiente torneo. Por ahora no existe confirmación oficial ni detalles sobre un posible destino, pero el reporte comenzó a generar ruido entre la afición.

La posible salida de Espino también tendría relación con su situación deportiva dentro del equipo. A pesar de ser considerada una arquera con proyección y experiencia en procesos de Selección Mexicana, durante los últimos años le ha tocado competir directamente con Blanca Félix, histórica referente del Guadalajara y habitual titular bajo los tres palos.

Las bajas de Chivas Femenil

Mientras en Verde Valle continúa el hermetismo sobre el armado del plantel, empiezan a tomar fuerza distintas versiones sobre movimientos internos. Hasta el momento la única baja confirmada es la de Kinberly Guzmán, mientras que Casandra Montero y Adriana Iturbide también tendrían todo listo para salir rumbo a Pumas y Tijuana, respectivamente. Ahora Celeste Espino aparece también entre las futbolistas que podrían dejar al Rebaño en un verano que promete cambios importantes para Chivas Femenil.