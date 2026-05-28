Chivas tuvo que disputar la semifinal de vuelta del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco debido a que el Akron fue entregado a la FIFA para los preparativos rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, siempre es importante recordar que el Guadalajara también es uno de los dueños del Estadio Jalisco, situación que convierte al Rebaño Sagrado en el único club de la Liga MX que tiene dos estadios.

No obstante, el Estadio Jalisco también enfrentará cambios importantes en los próximos meses, pues el inmueble entrará en un proceso de renovación de cancha que tardará aproximadamente tres meses. Esto impedirá que pueda utilizarse durante el arranque del Apertura 2026, situación que complica seriamente tanto a los Leones Negros como al Atlas, equipos que utilizan regularmente dicho estadio como local.

Ante este panorama, el único estadio disponible dentro de la zona metropolitana de Guadalajara es el Akron, por lo que la directiva del Atlas estaría analizando solicitarle a Chivas la posibilidad de utilizar su estadio temporalmente. Sin embargo, esta opción luce muy complicada, especialmente por la enorme rivalidad deportiva e institucional que existe entre ambos clubes, además del rechazo histórico de ambas aficiones a todo lo que tenga que ver con el equipo rival, por lo que podría ni siquiera haber pláticas sobre el tema.

Frente a este problema, Alberto Castellanos, presidente de Clubes Unidos, explicó que la principal alternativa que actualmente se analiza es que Atlas y Leones Negros disputen sus primeras jornadas como visitantes. En caso de que esto no pueda acomodarse en el calendario, los Zorros tendrían que buscar una sede fuera de Guadalajara, siendo Tepatitlán una de las opciones más cercanas para fungir como local temporal.

Por Atlas y el Estadio Jalisco se estaría retrasando el anuncio del Calendario del AP26

El problema relacionado con la sede de los partidos de local del Atlas sería una de las razones por las que la Liga MX todavía no anuncia oficialmente el calendario del Apertura 2026, mismo que se habría retrasado hasta la primera semana de junio. Por ello, la afición rojiblanca todavía tendrá que esperar para conocer cuándo debutará Chivas y si realmente arrancará el torneo enfrentando al Atlante en la Jornada 1.