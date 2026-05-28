Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan con su actividad en la Copa Imposible 2026, la cual se disputa en Medellín y reúne a varias de las mejores canteras del continente. La Sub-17 rojiblanca finalizó la primera ronda con dos empates y una victoria, por lo que no pudo meterse entre los mejores equipos, pero enfrentará este jueves a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa Bronce.

Los dirigidos por Alberto Ascencio se quedaron a un gol de meterse entre los dos mejores de su grupo y acceder a la Copa Oro. En la primera fase, lo ganaban ante Independiente Santa Fe, que logró la igualdad en el tiempo agregado; luego fue derrota 0-2 ante Argentinos Juniors y empate sin goles ante Atlético Nacional.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas Sub-17 vs. Independiente Medellín?

En busca de su primera victoria, Chivas Sub-17 se enfrentará a los locales, Independiente Medellín, este jueves 28 de mayo.El encuentro, disputarse en el Estadio Marte 1, tiene programado su inicio a partir de las 13:00hs de la CDMX.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas Sub-17 vs. Independiente Medellín?

La transmisión oficial de la Copa Imposible está disponible de manera gratuita por streaming en el canal de ESPN FANS, aunque por allí sólo se emiten algunos encuentros. Donde pueden verse todos es a través de Disney+. En Rebaño Pasión te acercaremos los detalles sobre el resultado e incidencias del encuentro.