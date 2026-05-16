El joven entrenador mexicano conquistó el Clausura 2026 en su primer torneo al frente de Chivas Sub-21, aunque su recorrido ya incluía títulos en Liga de Expansión con Cancún FC.

Chivas de Guadalajara volvió a demostrar el poderío de sus Fuerzas Básicas. La categoría Sub-21 rojiblanca se consagró campeona del Clausura 2026 tras imponerse al América en la gran final, firmando una serie dominante que terminó 4-1 en el marcador global. En medio de los festejos y de varios juveniles que comenzaron a ganarse los reflectores, hay un nombre que empieza a despertar curiosidad entre la afición: Luis Arce, el joven entrenador que condujo al Guadalajara al título en apenas su primer torneo al frente del equipo.

Aunque muchos aficionados apenas comienzan a conocerlo, Arce lleva varios años construyendo su carrera en silencio. Nacido en Ciudad de México el 22 de diciembre de 1990, tuvo un breve recorrido como futbolista, desempeñándose como mediocampista en procesos formativos de Lobos BUAP, Correcaminos y Puebla. Incluso llegó a tener experiencia en el futbol español con pasos por CD Dénia y FC Jove Español San Vicente, antes de enfocarse definitivamente en los banquillos.

Su crecimiento como entrenador comenzó desde Fuerzas Básicas. En 2017 arrancó trabajando en las categorías juveniles de BUAP y posteriormente pasó a Puebla, donde empezó a llamar la atención por su metodología de formación. Ahí consiguió uno de sus primeros grandes logros: conquistar el título Sub-17 en 2020, algo histórico para el club poblano. Ese trabajo le abrió puertas importantes y posteriormente se integró al cuerpo técnico del español Beñat San José, primero en Mazatlán FC y más tarde en Bolívar de Bolivia, acumulando experiencia tanto en Liga MX como en el futbol sudamericano.

La gran explosión de su carrera llegó con Cancún FC. En 2023 fue nombrado entrenador del club de Liga de Expansión MX y rápidamente convirtió al equipo en protagonista. Bajo su conducción, Cancún conquistó el Apertura 2023 y posteriormente el Campeón de Campeones 2023-24, consolidándose como el técnico más exitoso en la historia de la franquicia. Su propuesta ofensiva, el desarrollo de jóvenes futbolistas y la intensidad de sus equipos comenzaron a colocarlo como uno de los entrenadores jóvenes mexicanos con mayor proyección.

Ahora, con apenas 35 años, Chivas apostó por él para continuar fortaleciendo su cantera y los resultados llegaron de inmediato. El Guadalajara Sub-21 no solo terminó levantando el título del Clausura 2026, sino que además terminó en segundo lugar de la fase regular y luego eliminó a Atlas, Juárez y posteriormente al América, mostrando personalidad y madurez competitiva. En un club donde las Fuerzas Básicas son parte esencial de la identidad, Luis Arce parece haber encontrado el escenario ideal para seguir creciendo.