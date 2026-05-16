Los jugadores de Chivas Sub-21 demostraron sus valores y la grandeza del Club con un gran gesto ante sus rivales.

Chivas Sub-21 se proclamó Campeón del Clausura 2026 tras vencer al América con un contundente marcador global de 4-1. El Guadalajara prácticamente sentenció la serie desde el partido de ida en el Estadio Akron, donde goleó al acérrimo rival por ese mismo marcador, dejando la vuelta en Coapa como un mero trámite que terminó empatado 0-0. Así, el Rebaño Sagrado volvió a demostrar la enorme calidad que existe en sus Fuerzas Básicas.

Chivas Sub-21 se coronó Campeón contra el América.

Sin embargo, más allá del título conseguido ante el máximo rival y de haberse coronado en territorio azulcrema, los jóvenes futbolistas rojiblancos dejaron una imagen que fue muy aplaudida por propios y extraños. Los jugadores de Chivas demostraron los valores y la formación institucional que caracteriza al Club, poniendo el ejemplo de deportividad incluso en un contexto de máxima rivalidad.

Durante la ceremonia de premiación, los futbolistas del Guadalajara decidieron hacerle el tradicional pasillo a los jugadores del América mientras pasaban a recoger sus medallas de subcampeón. Los rojiblancos los aplaudieron y reconocieron públicamente el gran torneo que realizaron, en un gesto de respeto deportivo que llamó mucho la atención, especialmente considerando que se trataba del acérrimo rival del Club.

Este momento contrastó completamente con lo que ocurrió en las tribunas de Coapa, donde un sector de la afición americanista se dedicó a insultar tanto a los jugadores de Chivas como a los propios futbolistas azulcremas durante la premiación. Primero cargaron contra los rojiblancos por tratarse del rival, pero posteriormente también arremetieron contra su propio equipo por haber perdido la Final, generando un momento bastante bochornoso para todos los presentes.

Varios jugadores de este equipo Sub-21 alzan la mano para subir pronto al Primer Equipo

Este equipo campeón de Chivas Sub-21 cuenta con varios futbolistas que ya empiezan a llamar seriamente la atención del cuerpo técnico de Gabriel Milito. Por talento, condiciones y proyección, varios de ellos podrían dar el salto al Primer Equipo más pronto que tarde. Nombres como el portero Ángel Robinho Romero, Carlo Soldati, Gael Alejandro García y Juan Uribe son algunos de los jugadores que podrían comenzar a sonar cada vez más fuerte dentro del Guadalajara de cara a los próximos torneos.