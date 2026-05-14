El delantero procedente de los Gallos Blancos de Querétaro se robó todas las miradas en el Clásico Nacional disputado en el Estadio Akron.

Mientras gran parte de la atención estaba puesta en la semifinal del primer equipo ante Cruz Azul, en el Estadio Akron se disputó otro partido de enorme importancia para Chivas: la Final de Ida de la Liga MX Sub-21, nada menos que frente al América. El Rebaño dio un golpe de autoridad y aplastó 4-1 a su máximo rival, quedando a un paso del título, en una noche donde la gran figura fue Jesús Hernández, autor de un fabuloso doblete.

Para muchos aficionados no es un nombre tan conocido, puesto que Hernández llegó a la institución rojiblanca apenas este 2026 procedente de Querétaro, club donde realizó buena parte de su formación. Antes de incorporarse a Chivas, también tuvo un breve paso por Europa, específicamente por las categorías formativas del Elche de España, experiencia que ayudó a moldear a un delantero con potencia física, movilidad y capacidad para jugar en espacios reducidos.

Jesús Hernández dejó tirados a dos defensas del América antes de anotar el segundo gol de Chivas Sub-21 (Imago7)

Su primer semestre con la playera rojiblanca lo disputó principalmente con el Tapatío en la Liga de Expansión MX. Allí disputó 15 partidos con un saldo de dos goles y una asistencia, pero también tuvo participación con la Sub-21, donde su registro fue de cuatro anotaciones en cuatro juegos de fase regular, antes de volver a ser vital en la Liguilla.

Después de la eliminación del Tapatío en la Liga de Expansión, el atacante bajó a la Sub-21 para reforzar al equipo de Luis Arce en la Liguilla. Este movimiento también estuvo ligado a la promoción de Diego Latorre para el primer equipo, otro delantero que alternó entre Tapatío y Sub-21. Jesús Hernández asumió entonces la responsabilidad de ser el atacante de la categoría juvenil en una instancia decisiva.

El gran doblete de Jesús Hernández en la Final Sub-21

La actuación de Jesús Hernández en la final ante América, disputada en el Estadio Akron, fue espectacular. Primero marcó el 2-0 luego de escaparse entre tres defensores, dejando tirados a dos de ellos antes de definir entre las piernas del portero azulcrema.

Más tarde, firmó el 4-1 definitivo con una auténtica obra de arte: vio adelantado al portero y sacó una vaselina desde fuera del área que terminó entrando suavemente al arco americanista. Dos golazos en una final del Clásico Nacional que hoy tienen a todos hablando de quién es Jesús Hernández, una de las nuevas joyas que empieza a abrirse camino en Chivas.