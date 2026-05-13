Gabriel Milito afirmó que el partido ante Cruz Azul fue parejo y que la serie está abierta. Sobre el arbitraje señaló que no quería hablar.

En el Estadio Azteca Chivas realizó un gran partido y se llevó un empate ante Cruz Azul en la ida de la Semifinal de la Liguilla. Tras el partido, Gabriel Milito fue contundente al no querer opinar sobre el arbitraje y advirtió al Guadalajara al señalar que la serie está abierta. Además, afirmó que no van a especular en el Estadio Jalisco.

Una de las grandes preguntas que surgía en la previa al partido es si el Rebaño Sagrado iba a especular como lo hizo ante Tigres en Nuevo León. El técnico argentino fue claro, repitió la alineación que lo llevó a disputar la Semifinal para hacerle frente a un rival al que le sobran jugadores como un tal Charly Rodríguez, quien jugó un gran partido.

Tras el encuentro, Gabriel Milito habló en la conferencia y advirtió que la serie está abierta, por lo que no van a especular. “La serie está abierta, nosotros no lo hicimos hoy y muchos lo haremos de especular con el empate. Seremos fiel a nuestro estilo y nuestra manera que nos llevaron hasta acá. La serie está abierta. Quedan muchos minutos todavía”, respondió el entrenador.

Gabriel Milito afirmó que Chivas no va a especular. (Foto: IMAGO7)

A su vez, habló de por qué fue tan parejo el partido ante un rival como Cruz Azul. “Fue un partido parejo. Estuvo realmente parejo y así será la vuelta. Son siempre partidos muy disputados, intenso donde ellos nos intentan neutralizar desde el mano a mano porque los dos queremos tener el dominio de la pelota y una manera de controlarnos era en el mano a mano. Fue muy disputado, muy intenso. Competimos muy bien ante un gran equipo. Estamos en Semifinales de la liga y no hay rivales fáciles”, expresó.

Gabriel Milito no quiso hablar del arbitraje

Una de las grandes polémicas del partido fue en relación a la expulsión que no vio Ebere. Sobre el penal y la plancha sobre Diego Campillo el entrenador decidió no opinar. “Ya saben qué pienso en relación a los arbitrajes del partido. No soy de hablar porque no va a modificar absolutamente nada. Mejor centrarme en hablar del partido”, declaró Gabriel Milito.

Conferencia de prensa de Milito