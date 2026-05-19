Los seguidores del Guadalajara siguen dando muestra de su amor y fidelidad por el conjunto rojiblanco pese a la reciente eliminación del Clausura 2026.

Chivas se consolidó como una potencia dentro de la Liga MX durante este Clausura 2026, siendo un protagonista de principio a fin y lo mejor de todo, es que con una identidad futbolística que enamoró a aficionados y hasta especialistas gracias al trabajo de Gabriel Milito.

Es por eso que esa ilusión que ha renacido en millones de aficionados del Guadalajara ha ocasionado que los seguidores del Rebaño estén comprometidos con la causa rojiblanca y traten de garantizar sus lugares en el próximo Apertura 2026.

Es por eso que ahora, a falta de que se juegue la Final del Clausura 2026, los abonos para el próximo torneo en el Estadio Akron estarían prácticamente agotados, demostrando la ilusión que existe entre los seguidores del Rebaño Sagrado, decisión que infla los bolsillos de Amaury Vergara.

El periodista Omar Villarreal, presumió en sus redes sociales que las localidades para el Coloso de Zapopan ya están vendidas casi en su totalidad, por lo que se espera que se registren llenos en los duelos de local del chiverío durante el próximo torneo.

¿Cuándo comenzará el Apertura 2026?

La Liga MX es especialista en tomar decisiones llenas de polémica y controversia, por lo que para el Apertura 2026 se decidió que el torneo arranque el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio, fin de semana en el que se jugará la Final de la Copa del Mundo.