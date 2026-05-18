Chivas jugó un enorme partido ante Cruz Azul, pero no le alcanzó para jugar la Final del Clausura 2026. Tras la eliminación, el entrenador argentino le leyó la cartilla a Amaury Vergara sobre el mercado de pases.

Pasaron más de 24 horas de la derrota contra Cruz Azul y en Chivas el horizonte se prometedor a pesar de que en la temporada no se hayan cosechado títulos. Más allá de las grandes sensaciones que dejó la plantilla rojiblanca, Gabriel Milito le leyó la cartilla a Amaury Vergara al señalar que van a tener ir a buscar contrataciones solo si tienen bajas porque confía en el equipo que se formó.

A lo largo de todo este año de trabajo el entrenador argentino se ha caracterizado por mostrarse tranquilo y coherente al momento de responder. Las polémicas arbitrales que perjudicaron al Guadalajara quedaban en el campo de juego ya que siempre consideró que era gastar energía en algo que no va cambiar el resultado final.

Tras la derrota ante Cruz Azul, Gabriel Milito se mantuvo en la misma línea al momento de hablar de César Ramos Palazuelos, pero dejó un claro mensaje a la directiva de Chivas de cara al mercado de pases. Sin decirlo afirmó que el Guadalajara va a tener que ir a contratar jugadores si hay bajas sensibles en su alineación ideal.

Gabriel Milito afirmó que está conforme con el plantel que tiene en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Estoy muy contento con el equipo de jugadores y con el plantel que se conforma en el club. Según qué pase veremos cómo reorganizar la plantilla para la temporada que viene, pero con los jugadores que tenemos siento que podemos ser competitivos en la temporada que viene. En este momento no siento que necesitamos refuerzos”, expresó el argentino, quien en esta declaración respalda el trabajo de la directiva para armar esta plantilla como lo realizado por los jugadores.

¿Amaury Vergara escuchará la advertencia de Gabriel Milito?

Es un hecho que Amaury Vergara y su familia le han dado todas las herramientas a Gabriel Milito para destacarse en el Clausura 2026. Sin embargo, la advertencia del entrenador argentino es clara ya que es un hecho que hay jugadores que son seguidos por clubes de Europa. Armando González fue tentado por CSKA de Rusia a finales de febrero y sería seguido de cerca desde Alemania y España. Brian Gutiérrez no jugó ni seis meses en el Rebaño y desde Dinamarca lo siguen de cerca, mientras que equipos de Portugal y Países Bajos ya tienen informes de Raúl Rangel.

Armando González fue buscado por CSKA de Moscú. (Foto: IMAGO7)

Habrá que ver cómo se comporta la directiva porque hay grandes posibilidades que desde el Viejo Continente lleguen con ofertas para llevarse a tres talentos rojiblancos y no sería extraño que pidan salir. Habrá que ver si la Familia Vergara responde de la misma manera sacando la chequera para fichar a jugadores de calidad probada como sucedió en el mercado de pases.

Será importante ver que desde la directiva no se confundan con Gabriel Milito como un entrenador genera milagros porque solo pudo rescatar a Omar Govea y a Daniel Aguirre, mientras que desde la cantera consolidó a Santiago Sandoval y a la Hormiga en el primer equipo. El resto las fuerzas básicas son proyectos prometedores junto a futbolistas experimentados, por lo que hasta que se afiancen Amaury va a tener que sacar la chequera si quiere la 13.