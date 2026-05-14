Miguel Gómez volvió a responder cuando Chivas más lo necesitaba. En la ida de las semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul, el canterano rojiblanco ingresó en la segunda parte para cubrir la baja de Efraín Álvarez, y terminó siendo protagonista directo en una noche de alta exigencia para el Guadalajara.

Milito movió piezas para sostener al equipo en medio de las molestias físicas y las ausencias: Bryan González pasó a la zaga, Fernando González regresó al mediocampo y Miguel Gómez apareció como carrilero izquierdo, una zona en la queha sabido cumplir pese a que originlmente lo hace por derecha. En ocasiones, hasta se le ha visto como zaguero. Lo cierto es que lejos de sentir el cambio de rol o la instancia decisiva, otra vez el juvenil asumió la responsabilidad con mucha prestancia.

Como ya ha pasado en otros partidos, Gómez respondió con minutos de calidad. Desde su ingreso, Chivas ganó una alternativa más profunda por la izquierda y el canterano rojiblanco firmó la asistencia decisiva con un centro preciso para Ángel Sepúlveda en el 2-1 parcial, una jugada que reforzó la sensación de que, cuando le toca entrar, casi nunca desentona.

Y este no fue un hecho aislado. Ante Tigres, en los cuartos de final, su ingreso también coincidió con una mejora ofensiva del equipo, lo que alimenta la idea de que Miguel Gómez es un futbolista que entiende rápido lo que necesita el partido. No importa si entra como lateral, carrilero o central: su rendimiento suele estar a la altura de la exigencia.

Los números de Miguel Gómez con Chivas

A sus 23 años, y con un recorrido importante en Fuerzas Básicas, donde fue campeón con Tapatío y con la Sub-23, Miguel Gómez se está ganando un lugar especial en la consideración de la afición. El polifuncional jugador ya suma 35 partidos jugados en Chivas, con un gol (ante Juárez) y cuatro asistencias. En un Rebaño golpeado por convocatorias y lesiones, el canterano se va consolidando como ese jugador confiable que aprovecha cada minuto y que ya demostró que entiende lo que es vestir la playera rojiblanca.