Después de la eliminación del Clausura 2026, aficionados del Guadalajara exigían la salida de la Directora Deportiva y del entrenador, Antonio Contreras, aunque la directiva ya tendría definido su futuro.

Chivas Femenil se mantiene en silencio después de la dolorosa eliminación del Clausura 2026 en los Cuartos de Final frente al Pachuca, por lo que los rumores en torno al Rebaño Sagrado se mantienen a la orden del día, principalmente con la continuidad de Nelly Simón y Antonio Contreras.

Desde hace varios mercados de fichajes se ha especulado sobre la posibilidad de que la Directora Deportiva del Guadalajara le ponga fin a su ciclo y abra paso a un nuevo proyecto deportivo; sin embargo, la experiodista se mantendría firme en la cúpula rojiblanca.

Y es que hace unos días se llevó a cabo la Asamblea de Dueños del Circuito Rosa, en donde Amaury Vergara no se presentó; sin embargo, envió en su representación a Nelly Simón, demostrando que es una persona de su entera confianza y que apunta a continuar al frente del proyecto femenil.

Foto de la Asamblea de Dueños de la Liga MX Femenil (CORTESÍA: LIGA MX FEMENIL)

¿Antonio Contreras seguirá al frente de Chivas Femenil?

La realidad es que la directiva no se ha proclamado al respecto; sin embargo, hace unas semanas se filtró que el contrato del español concluye hasta diciembre de este 2026, por lo que apuntaría a permanecer en el banquillo durante un torneo más, por lo menos.

Encuesta ¿Antonio Contreras debería seguir como DT de Chivas Femenil para el Apertura 2026? ¿Antonio Contreras debería seguir como DT de Chivas Femenil para el Apertura 2026? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.