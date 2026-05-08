La mediocampista del Guadalajara apareció en redes sociales para lanzar un mensaje con respecto a su continuidad en el Rebaño Sagrado tras los rumores de una posible salida del club en verano.

Chivas Femenil ya quedó eliminado de la contienda por el título del Clausura 2026, por lo que los rumores en torno al futuro de muchas de sus jugadoras comienzan a aparecer en este arranque del mercado de fichajes, en donde una de las futbolistas que más ha causado revuelo es Daniela Delgado.

La mediocampista se ganó rápidamente el cariño de los aficionados del Guadalajara por sus cualidades y desempeño dentro del terreno de juego; sin embargo, en los torneos recientes ha quedado relegada y su participación ha sido cada vez más escasa, por lo que suena para abandonar el redil.

Es por eso que Dani Delgado apareció en redes sociales y mandó un fuerte mensaje en el que habló de que, hasta el día de hoy, sigue siendo parte de la plantilla rojiblanca, aunque dejó en claro que sigue trabajando para recuperar su mejor versión futbolística.

“Han habido muchos comentarios y especulaciones acerca de mi futuro y hoy por hoy, lo único real es que sigo siendo jugadora de Chivas y me siento profundamente orgullosa y agradecida con esta institución.

“Sé que muchas veces se habla o se opina son conocer realmente todo lo que hay detrás de cada proceso, han habido bastantes críticas sin saber la realidad. He trabajado muchísimo en silencio para seguir creciendo y volver más fuerte.

“Confío plenamente en que las cosas llegarán en el momento correcto y que el trabajo, la paciencia y Dios pondrán todo en su lugar. Mientras tanto, seguiré enfocada, agradecida y dando lo mejor de mi cada día“, escribió la futbolista en su cuenta de X.

Carolina Jaramillo tampoco garantizó su continuidad en Chivas Femenil

La Comandante apareció hace unos días en redes sociales, en donde dejó en claro que no tiene certeza de dónde jugará el próximo torneo, aunque aprovechó para asegurar que el cariño por la afición del Guadalajara es mutuo.

“El futuro es tan incierto que se tiene que disfrutar un día a la vez”, escribió en su cuenta de Instagram.