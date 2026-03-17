Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. Una victoria ante los Esmeraldas dejará al Rebaño Sagrado como líder en solitario de la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Gabriel Milito dejó un claro mensaje para cuatro jugadores de la plantilla rojiblanca. A su vez, surgen nuevos rumores sobre el interés de Ajax por Hugo Camberos, mientras que confirman si Amaury Vergara llamó o no para que sus jugadores jueguen la Liguilla. Por último, Christian Martinoli analizó si Armando González debe ser titular en la Selección Mexicana.

Gabriel Milito dejó mensaje a 4 jugadores de Chivas

Tras la victoria ante Santos Laguna, Gabriel Milito hablo conferencia de prensa e implícitamente dejó mensaje para los jugadores que no ven tantos minutos como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Yael Padilla y Jonathan Pérez. “Cada uno va a tener el momento de brillar, siento eso. Que si nos falta algún jugador, por más importante que sea, tenemos buenos recambios, por decirlo de alguna manera. Hay jugadores que están muy bien y lamentablemente yo no les puedo dar minutos y me encantaría darle más minutos, pero creo que al final todos van a tener su momento”, declaró en conferencia de prensa.

Y agregó: “Todos van a tener su momento y todos deben estar preparados y así lo hacen en el día a día en cada entrenamiento. Saben que la exigencia es máxima y los chicos que no inician o que tienen menos minutos la mejor manera de estar en forma es entrenándose al máximo para cuando llegue ese momento poder responder y darle respuestas positivas al equipo. Y esa dinámica ya la tenemos y no la queremos abandonar, no la vamos a abandonar”.

¿Hugo Camberos a Ajax?

En medio del Clausura 2026 el mercado de pases de verano ya golpea la puerta en Chivas y surgen versiones de que Ajax estaría interesado por Hugo Camberos luego de que Óscar García Junyent haya asumido cómo su nuevo entrenador.

“El Ajax estaría muy interesado en el fichaje de la joya rojiblanca, Hugo Camberos (19) para dar el salto a Europa. Oscar García Junyet, ex-DT de Chivas, es el actual entrenador principal del equipo neerlandés y habría pedido expresamente al mexicano tras haberlo dirigido en la Liga MX”, reportó 365Score.

¿Amaury Vergara llamó a la Selección Mexicana?

Cómo se sabe Chivas perderá jugadores claves para la Liguilla porque estarán en la concentración para la próxima Copa del Mundo, por lo que se especuló con que el Guadalajara llamara para que pudieran disputar la Fiesta Grande de la Liga MX. Sin embargo, Carlos Ponce de León confirmó en Diario Record que el Rebaño Sagrado no solo no llamo, sino que además sabe que perderá entre cuatro y cinco jugadores.

“De Chivas que se van a ir los jugadores a la concentración de la Selección Mexicana no van a jugar de la Liguilla a pesar de que Televisa decían que habían pedido a los mexicanos para la Fiesta Grande. No es así, me dicen desde el interior del Guadalajara que van a aceptar que se van a ir cuatro o máximo cinco jugadores”, reveló el periodista de Diario Récord.

Christian Martinoli fue claro con Armando González en la Selección Mexicana

Partido a partido Armando González no para de destacar con goles en Chivas, por lo que comienza a surgir la pregunta si debe o no titular en la Selección Mexicana. Para Christian Martinoli la Hormiga está por detrás de Raúl Jiménez, pero por delante de Santiago Giménez porque no está teniendo minutos en Italia.