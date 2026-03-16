Chivas viene de superar con contundencia a Santos Laguna por 3-0 en el Estadio Akron por la jornada 11 del Clausura 2026. Por otro lado, lo que pasó desapercibido es el claro mensaje de Gabriel Milito a aquellos jugadores que no ven tanto minutos, como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Yael Padilla y Jonathan Pérez, al señalar que tienen que estar listos cuando se los llame a jugar a pesar de que tengan poco minutos.

Una de las grandes virtudes que logró el Guadalajara desde que llegó el entrenador argentino es encontrar soluciones en su banco suplente o fuerzas básicas para reemplazar a aquellos jugadores que están lesionados o suspendidos. Un claro ejemplo fue cuando Diego Campillo se lesionó y Daniel Aguirre regresó de la mejor manera para ser titular indiscutido hasta la fecha.

En medio de este contexto, Chivas sabe que Richard Ledezma no podrá ser tenido en cuenta para enfrentar a León en el pendiente del Clausura 2026, por lo que Gabriel Milito señaló que van buscar a su mejor reemplazante. En la misma conferencia de prensa, dejó un claro mensaje a aquellos jugadores que ven pocos minutos, como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Yael Padilla y Jonathan Pérez, para señalar que quiere que jueguen, pero les exigió que estén en forma para que brillen cuando llegue el momento.

Gabriel Milito le quitó la titularidad a Brian Gutiérrez.

“Cada uno va a tener el momento de brillar, siento eso. Que si nos falta algún jugador, por más importante que sea, tenemos buenos recambios, por decirlo de alguna manera. Hay jugadores que están muy bien y lamentablemente yo no les puedo dar minutos y me encantaría darle más minutos, pero creo que al final todos van a tener su momento”, analizó luego de la victoria ante Santos Laguna.

Y agregó: “Todos van a tener su momento y todos deben estar preparados y así lo hacen en el día a día en cada entrenamiento. Saben que la exigencia es máxima y los chicos que no inician o que tienen menos minutos la mejor manera de estar en forma es entrenándose al máximo para cuando llegue ese momento poder responder y darle respuestas positivas al equipo. Y esa dinámica ya la tenemos y no la queremos abandonar, no la vamos a abandonar”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Léon?

El partido entre Chivas y León por el pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo sábado a las 20:07 del Centro de México. El partido en territorio mexicano podrá verse solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos sería buscado por Telemundo.