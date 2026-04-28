El choque entre el Club Deportivo Guadalajara y los Tigres en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 despierta la memoria de aquella Final del Torneo Clausura 2023, donde el equipo regiomontano quedó campeón.

Aquella vez, Veljko Paunović salió con: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Jesús Orozco, Fernando González, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Ronaldo Cisneros.

Tres años después, Chivas apenas conserva a tres futbolistas de aquel once titular, reflejo de la profunda renovación que ha atravesado el equipo desde entonces.

¿Quiénes son los jugadores que siguen en Chivas tras la Final perdida ante Tigres?

Los futbolistas que siguen tras aquella final ante Tigres son: Gilberto Sepúlveda, Fernando González y Roberto Alvarado, pero solo el “Piojo” sigue siendo parte del once estelar del Club Deportivo Guadalajara.

No obstante, también en el banquillo había nombres que actualmente son protagonistas en Chivas, tal es el caso de Raúl “Tala” Rangel, quien en ese entonces era el suplente de Miguel Jiménez.