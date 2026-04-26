Llegó a su fin la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, así que quedó definida la Liguilla, con Pumas en la primera posición luego de que el Club Deportivo Guadalajarano lograra vencer a los Xolos de Tijuana.

Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América, son los otros seis invitados a la Fiesta Grande del del futbol mexicano, la cual comenzará el próximo fin de semana.

Cabe mencionar que los partidos de Ida de los Cuartos de Final se disputarán entre el 2 y 3 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta quedaron programados para el 9 o 10 del mismo mes.

Este ajuste en el calendario se debe a la participación de Toluca y Tigres en la Concacaf Liga de Campeones, situación que obligó a modificar el arranque habitual de la Liguilla, el cual normalmente inicia a mitad de semana.

Así quedó definida la Liguilla del Clausura 2026

Pumas vs. América

Chivas vs. Tigres

Cruz Azul vs. Atlas

Pachuca vs. Toluca

Señalar que Chivas y Tigres se han cruzado cuatro veces en Liguilla, entre ellas dos finales. En la del Torneo Clausura 2017, el Club Deportivo Guadalajara se impuso en el global 4-3, mientras que en la del Torneo Clausura 2023, el equipo regiomontano ganó en el global 3-2.