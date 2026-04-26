Como ya es costumbre, Álvaro Morales no dejó pasar la oportunidad y se burló del Club Deportivo Guadalajara, que dejó escapar el liderato tras empatar ante Xolos de Tijuana en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026.

El polémico periodista de ESPN compartió en X un video donde se burla de Chivas llamándolo “falso líder”, además de cuestionar las actuaciones de varios futbolistas, entre ellos Roberto Alvarado.

“Chivas perdió su liderato, veanlos, chillan, lloran, han perdido el liderato, falso líder, falso líder, falso líder. Se tapan su carita, cero por cero las chivitas; si los titulares son malos, los suplentes en combinación con los titulares son peores”.

“El “Piojo” Alvarado siempre con sus pases intrascendentes. Chivas falló lo que quiso, tuvo una Marín, tuvo una Aguirre, tuvo una Ledezma, tuvo una “Hormiga”, una es un decir, falso líder, falso líder”.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado culminó la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 en la segunda posición, solo por debajo de Pumas debido a la diferencia de goles.

¿A quién enfrentará Chivas en los Cuartos de Final?

Tras finalizar en el segundo lugar de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se medirá ante Tigres en los Cuartos de Final, equipo que cerró en la séptima posición de la tabla general.