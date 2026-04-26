Chivas no solo empató ante Tijuana, sino que además terminó como sublíder del campeonato y con la baja de Daniel Aguirre para enfrentar a Tigres. En medio de este contexto, afirman que habrá que seguir de cerca cómo se encuentra Diego Campillo porque habría terminado con una molestia tras la corrida para salvar al Guadalajara del 1-0 de Xolos.

El primero en reportar un detalle que pocos vieron fue Futboltuber, quien este domingo afirmó que podría haber terminado lesionado. En un video publicado por Villa Villa sobre lo que no se vio en la transmisión se puede ver al defensor que camina con una pequeña dificulta luego del cierre que hizo para que la Jauría se vaya con la victoria.

De momento, el Rebaño Sagrado no ha publicado y todo indica que habrá que esperar saber si entrenará o no al parejo con el resto del equipo. Cabe destacar que en las próximas horas seguramente le realizarán estudios a Daniel Aguirre, quien se retiró llorando y todo indica que se pierde al menos el juego contra Tigres del próximo fin de semana.

Diego Campillo afirmó que Chivas es candidato al título

Tras el empate ante Tijuana, Diego Campillo afirmó que son candidatos al título a pesar de no ser superlíderes. “Seguimos siendo segundo, seguimos siendo favoritos para ganar el título. No entró el gol partido pasado tampoco, pero creo que fuimos superiores al rival y nada más es eso. Empujarla para que caiga el gol, pero estoy seguro de que va a caer”, expresó el zaguero rojiblanco a José María Garrido.

¿Cuándo se jugaría la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.