No hay dudas de que el Guadalajara viene de realizar un aceptable partido debido a que dominó a Tijuana, pero no pudo romper el cero en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Diego Campillo, referente del Rebaño Sagrado, señaló que a pesar de que hayan sido sublíderes de la fase regular son candidatos a ganar el campeonato.

A pesar de la bronca y el cansancio por no haber logrado el objetivo, el defensor fue muy claro con la afición de cara a la Liguilla. “Seguimos siendo segundo seguimos siendo favoritos para ganar el título. No entró el gol partido pasado tampoco, pero creo que fuimos superiores al rival y nada más es eso. Empujarla para que caiga el gol, pero estoy seguro de que va a caer”, expresó el zaguero rojiblanco a José María Garrido.

En la misma entrevista señaló que no hay un problema psicológico que les pese para romper el cero en el marcador. “No. Estamos bien todos. Por ahí dicen que Hormiga está desesperado, nada que ver. Todo el equipo está unido. Ahora estamos en finales. No hay nada malo, no veo nada malo. Fuimos superiores los dos partidos no ha caído el gol. Se nos va a dar, creo que tenemos la misma esencia y el mismo ritmo de juego”, cerró.

Diego Campillo afirmó que están para salir campeones.

Por último, afirmó que tienen equipo para competir a pesar de las bajas que se darán por la Selección Mexicana. “Sí, estamos felices porque sabemos que el que entre a suplir lo va a hacer bien. Todos sabemos el modelo de juego, todos sabemos la dinámica que pide Gabi, entonces el que le toque hacer está muy preparado”, expresó. Y cerró: “Claro que sí, somos candidatos”.

¿Cuándo se jugaría la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.